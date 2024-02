In Bauch gestochen: 17-JÃ¤hriger nach Messer-Attacke verurteilt

Veröffentlicht am 29. Februar 2024, 17:17 / ©Montage: 5 Minuten/ Canva

Am heutigen Donnerstag, dem 29. Feber, stand ein 17-jähriger Südoststeirer wegen versuchten Mordes vor Gericht. Im Oktober 2023 attackierte er in einem Fast-Food-Restaurant in Feldbach einen 16-jährigen Slowenen mit einem Messer. Das Opfer erlitt lebensbedrohliche Stichverletzungen im Bauch und musste notoperiert werden – 5 Minuten berichtete.

Messer-Attacke als Nachspiel für Rauferei

Alles begann mit einer Auseinandersetzung, Wochen vor der Messer-Attacke. Der Angeklagte spukte dem 16-Jährigen damals ins Gesicht und kassierte dafür einen Faustschlag. Es folgte eine Rauferei, die der 17-Jährige „verlor“. Schon da betonte er, dass das Ganze ein Nachspiel haben werde. Das war dann der Angriff mit dem Messer.

„Ich habe ihm den Darm wieder hineingeschoben“

Freunde hatten vom Verletzten noch einen Anruf bekommen. Kurz darauf fanden sie ihn blutend vor. „Ich habe ihm den Darm wieder hineingeschoben und die Wunde zugehalten“, sagte einer der Zeugen vor Gericht aus. Die Jugendlichen sollen damals Drogen konsumiert haben, wie sich heute vor Gericht herausstellte. In ihrer Rage wollte die Freundesgruppe die Sache „selbst regeln“. So weit kam es aber nicht, der Vater stellte sich quer und die Polizei traf ein.

Schuldig des versuchten Mordes

Für den 17-Jährige hatte die Messer-Attacke nun ein rechtliches Nachspiel. Er wurde von den Geschworenen wegen versuchten Mordes für schuldig befunden. Das Urteil – es ist nicht rechtskräftig – umfasst eine Freiheitsstrafe von acht Jahren.