Rodel-Begeisterte liefern sich ein Rennen in der Innerkrems

Am 2. März

Veröffentlicht am 29. Februar 2024, 17:28 / ©Almresorts Frühauf

Auf den präparierten Snowtubing-Bahnen und Rodelpisten des Almresorts Frühauf in der Innerkrems ist Schneespaß für die ganze Familie garantiert. Zum zweiten Mal findet dort heuer auch ein Nightrace statt. Beim Rodel-Riesentorlauf für die ganze Familie steht am 2. März, ab 18 Uhr, vor allem der Spaß im Vordergrund.

Jeder kann an den Start gehen

Bei Flutlicht kann jeder kann an den Start gehen und das Rennen in seiner Geschwindigkeit in Angriff nehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung erfolgt vor Ort. Lediglich die Rodel sollten – wenn möglich – selbst mitgebracht werden. Ab 18 Uhr beginnt das Warm-Up und ab 19 Uhr startet das Nightrace.