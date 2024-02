Zwei Beben heute: In der Steiermark wackelte die Erde

Gleich zwei Erdbeben erschütterten am Donnerstagvormittag die Steiermark. Laut GeoSphere Austria soll es um 6.56 Uhr in Unzmarkt sowie um 11.10 Uhr in Hartberg die Erde gebebt haben. Das erste Beben wies dabei eine Stärke von 1,0 und das zweite von 1,1 auf. Auch am Mittwochabend wurde ein Beben verzeichnet. Dieses ging in Liezen um 22.51 Uhr ab und hatte eine Stärke von 1,3.

©GeoSphere Austria