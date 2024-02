Kärntnerin stürzte: Heugabel bohrte sich ins Bein

Treffen am Ossiacher See

Wegen eines medizinischen Notfalles stürzte eine 47-jährige Frau am Donnerstagnachmittag bei Arbeiten in einem Stall in der Gemeinde Treffen auf eine Heugabel. Laut den Einsatzkräften zog sich die Frau dabei Stichverletzungen am Bein zu. Sie wurde vom Rettungshubschrauber Alpin 1 in das LKH Villach geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.02.2024 um 18:20 Uhr aktualisiert