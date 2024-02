Auch ATRIO setzt jetzt auf Sonnenstrom

Am Foto: Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig und Center-Manager Richard Oswald (v.l.)

Am Foto: Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig und Center-Manager Richard Oswald (v.l.)

Veröffentlicht am 29. Februar 2024, 19:09 / ©ATRIO

Eine nach 17 Jahren notwendig gewordene Erneuerung der Glaskuppel des ATRIO-Einkaufszentrums in Villach bot die Gelegenheit, auch eine Photovoltaik-Anlage zu errichten. Der Solargenerator ist eine weitere umweltfreundliche Energiequelle im Shopping-Center. Von Beginn an trugen im ATRIO 652 in die Erde getriebene Bohrpfähle zu einem wesentlichen Teil dazu bei, das Gebäude mittels Erdwärme effizient und ressourcenschonend zu heizen und zu kühlen. Insgesamt gewinnt das ATRIO jetzt nahezu 50 Prozent seines Energiebedarfs aus Sonnenkraft und Erdwärme. Lobende Worte gab es dafür von Villachs Vizebürgermeisterin und Umweltreferentin Sarah Katholnig (SPÖ).