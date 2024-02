Notruf aus Spaß gewählt: 56-Jähriger muss jetzt ordentlich blechen

Veröffentlicht am 29. Februar 2024, 19:12 / ©Montage: Pexels/ 5 Minuten

Ein augenscheinlich betrunkener 56-Jähriger aus Freistadt erstattete am Donnerstag, 29. Februar 2024, gegen 13.45 Uhr unter einem falschen Namen über Polizeinotruf Anzeige, dass er via Kurznachricht die Suizid-Ankündigung* eines Bekannten erhalten habe. An der von ihm angegebenen Adresse konnte die herbeigeeilte Polizeistreife den Mann aber nicht antreffen.

Auf einmal war doch alles in Ordnung

Bei einem neuerlichen Telefonat gab dieser mehrere Varianten an, wo sein Aufenthaltsort und wie sein Name sei. Zudem meinte er, dass bereits alles in Ordnung sei und die Polizei nicht zu ihm kommen brauche. Nach eindringlicher Belehrung über die soeben begangene Straftat teilte er seine korrekten Daten mit.

Teurer „Spaß“

Außerdem gab er zu, gar keine Nachricht erhalten und sich nur einen „Spaß“ erlaubt zu haben. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Linz nach dem Notzeichengesetz erstattet und zudem werden ihm die Kosten des Einsatzes vorgeschrieben.