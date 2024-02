Schwer verletzt: Paragleiter (20) schlug am Boden auf

Fladnitz an der Teichalm/ Weiz

Veröffentlicht am 29. Februar 2024, 19:30 / ©5 Minuten

Der 20-Jährige startete gegen 14.40 Uhr mit seinem Miniwing am hohen Heulantsch um anschließend zum Aussichtspunkt an der L 320 (Teichalmstraße) zu fliegen. Kurz nach dem Start stürzte der Mann nach einem Flugmanöver mit seinem Gleitschirm ab und schlug am Boden auf. Dabei verletzte sich der Sportler schwer. Zeugen des Vorfalles verständigten die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe. Der Rettungshubschrauber Christophorus 17 brachte den Verletzten ins UKH Graz.