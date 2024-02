Nach tödlichem Unfall: Polizei sucht nach Zeugen

Am 16. Februar gegen 8.45 Uhr fuhr eine 41-jährige Flachgauerin mit ihrem Auto in Salzburg auf der Robinigstraße von der Roittnerstraße kommend in Richtung Sterneckstraße. An der Kreuzung zur Sterneckstraße bog die Pkw-Lenkerin bei Grün nach links ab und hat laut eigenen Angaben einen Fußgänger, einen 70-jährigen Serben, übersehen, der sich am Schutzweg befand.

Im Krankenhaus verstorben

Der 70-Jährige wurde vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das UKH gebracht. Die Ärzte kämpften um sein Leben, vier Tage später verstarb er aber im Krankenhaus.

Zeugen gesucht

Die Flachgauerin blieb unverletzt. Ein mit ihr durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Verkehrsinspektion Salzburg (059 133 – 55 4040) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.