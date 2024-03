Nach Rassismus-Eklat: Grazer Apothekerin braucht jetzt Polizeischutz

„Super, was sollen wir mit einer Schleiereule?“ Diese Antwort auf eine Bewerbung einer Muslima ist in den vergangenen Tagen durch die sozialen Medien gegangen. Gleich mehrere Leser haben uns ein Reddit-Posting (es handelt sich um eine Social-Media-Plattform) geschickt, in welchem das thematisiert wurde, woraufhin wir nachgeforscht und berichtet haben. Gegenüber 5 Minuten teilte man daraufhin seitens der Apotheke mit, dass man von dem Fall wisse, das aber „komplett aus dem Zusammenhang gerissen“ sei.

„Derartige Aussagen haben keinen Platz in unserer Gesellschaft“

Auch die steirische Apothekerkammer hat sich auf Nachfrage mit dem Fall beschäftigt und den Fall „zutiefst bedauert“. „Wir distanzieren uns in aller Form von jeglichen kulturell, religiös oder sonstigen weltanschaulich motivierten Diskriminierungen. Als Vertretung eines toleranten und weltoffenen Berufsstandes verurteilen wir rassistisches Verhalten aufs Schärfste. Derartige Aussagen haben keinen Platz in unserer Gesellschaft, sind vollkommen inakzeptabel und mit den Grundsätzen des Apotheker-Berufsstandes in keiner Weise vereinbar„, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme der Apothekerkammer gegenüber 5 Minuten.

Massive Drohungen an Apothekerin

Wie nun bekannt wurde, sei die Mail vom Mann der Apothekerin gewesen und eigentlich für ebenjene gedacht und nicht für die Bewerberin. Er habe sich aber bei der Studentin entschuldigt, heißt es laut Medienberichten. Wie „heute.at“ nun berichtet, habe die Apothekerin massive Drohungen erhalten. Das Ganze geht so weit, dass sie nun sogar für ihren Nachtdienst Polizeischutz beantragen musste.