Schnee-Video zeigt jetzt alles: So war der Winter in Österreich

In einigen vor allem südlichen Regionen Österreichs hätte man sich diesen Winter sicher etwas mehr Schnee gewünscht, gerade im Norden des Landes hat es dafür mehrere Male und teilweise recht stark geschneit. Nun hat die „GeoSphere Austria“ auf Facebook ein Video veröffentlicht, welches den Winter und die Schneemengen, die in Österreich gefallen sind, noch einmal genau aufschlüsselt.

Schnee im Laufe des Jänners in tiefen Lagen vollständig verschwunden

„Der Winter 2023/24 startete im Dezember mit viel Schnee in ganz Österreich“, schreiben die Meteorologen auf Facebook unter dem Posting. Allerdings sei der Schnee in tiefen Lagen dann im Laufe des Jänners wieder vollständig verschwunden. „Das blieb auch im Februar so“, erklärt die „GeoSphere Austria“. Grund dafür waren wohl (auch) die extrem hohen Temperaturen – diesbezüglich könnte es sogar ein Rekordwinter gewesen sein, wie wir berichteten.

Jeder Tag in Schnee-Video ausgewertet

Das Video, welches die „GeoSphere Austria“ nun also gepostet hat, zeigt demnach die Entwicklung anhand der täglichen Schneehöhe. Jeder Tag wurde dabei ausgewertet und in das Modell eingefügt, man kann sich also jeden Tag anschauen und sehen, wie hoch der Schnee dann jeweils in welchen Regionen ungefähr war.