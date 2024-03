Mit Kübel und Gummistiefel: So kannst du steirischen Fröschen helfen

Für verschiedene Amphibienstrecken in Graz-Umgebung (Gratwein, Judendorf-Straßengel, Schirning, Purgstall bei Eggersdorf, Äußere Ragnitz und Pachern) werden dabei noch Helfer gesucht, die während der etwa sechswöchigen Wanderperiode (die Dauer ist witterungsabhängig) regelmäßig Schutzzäune kontrollieren und Amphibien in Kübeln über die Straße tragen. Freiwillige können sich per Mail an die Naturschutzjugend Steiermark (Mail an [email protected]) wenden oder direkt beim Naturschutzbund Österreich mit einem Klick für eine der Wanderstrecken online anmelden – mehr dazu hier.

„Permanente Anlagen sind nicht immer möglich“

Viele der heimischen Arten beginnen bereits mit ihren Wanderungen, der Straßenverkehr stelle dabei eine „enorme Gefahr“ dar, heißt es seitens des Naturschutzbundes. „Permanente Anlagen wie Tunnel-Leitsysteme unter Verkehrswegen schützen sowohl die Tiere bei der Hinwanderung als auch die jungen und erwachsenen Amphibien bei der Rückwanderung in ihre Sommerlebensräume.“ Wo dies nicht möglich sei, werde meist die so genannte „Zaun-Kübel-Methode“ angewendet. Dabei werden entlang eines Zaunes, der bei den Straßen aufgestellt wird, Kübel in den Boden eingegraben, in welchen die Amphibien fallen. Freiwillige Helfer „klauben“ sie dann aus den Kübeln und setzen sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite sicher und wohlbehalten wieder ab.

„Kübel müssen täglich entleert werden“

Diese Aktivität gehe mit einem gewissen Maß an Engagement einher: „Die Kübel müssen täglich und bei jedem Wetter, insbesondere bei Regen, entleert werden. Eine gute Regenjacke und wasserfeste Schuhe bzw. Gummistiefel gehören damit zur Grundausstattung von Froschklaubern“, so der Naturschutzbund. Bei vielbefahrenen Straßen sei auch das Tragen einer Warnweste unumgänglich, heißt es abschließend.