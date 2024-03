„We Will Rave“: So klingt Österreichs Song Contest-Hit

„Kaleen“ nennt sich die 29-jährige Oberösterreicherin, die in diesem Jahr Österreich beim „Eurovision Song Contest“ in Malmö vertreten wird. Für sie selbst erfüllt sich mit der Teilnahme an dem prestigeträchtigen Wettbewerb jedenfalls ein „lang gehegter Wunsch“. „Ich liebe diese Welt der Scheinwerfer und Kameras und die Tatsache, dass man dort Menschen in eine andere Welt mitnehmen kann. Diese Momente sind sehr wertvoll“, so die Sängerin – mehr dazu hier.

Geheimnis um „We Will Rave“ gelüftet

Mit „We Will Rave“ möchte sie jedenfalls so viele Punkte wie möglich für Österreich sammeln und auch den Finaleinzug schaffen. Lange blieb es ein „Geheimnis“, wie das neueste ESC-Lied von Österreich klingen wird, nun kann es aber auf Youtube angehört werden.