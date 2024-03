Öffi-Kapazitäten werden ausgeweitet: „Remise 3“ wird adaptiert

Im Rahmen der Innenstadtentlastung werden die Kapazitäten des Öffentlichen Verkehrs

ausgeweitet und im Zuge dessen muss auch die „Remise 3“ in Eggenberg für die 15 neuen,

langen Straßenbahnen entsprechend adaptiert werden. Das beinhaltet im Endausbau bis

2026 die Anpassung der Bestandshalle, den Neubau einer Straßenbahnwaschhalle und die

Errichtung der Abstellanlagen in zwei Ausbaustufen sowie Sanierungen der bestehenden

Gleisanlagen. Die Remise 3 ist während der gesamten Bauzeit mit punktuellen Einschränkungen in Betrieb.

Das geschieht im März noch

Die ersten vorbereitenden Bauarbeiten für den Ausbau beginnen am 4. März. Dabei

erfolgt im März der Baumschnitt im Bereich der ehemaligen Kleingärten (insgesamt drei

genehmigungspflichtige Bäume, die auch nachgepflanzt werden). In der Osterwoche steht der Einbau einer Weiche inkl. Anschlussbogen in der Eggenberger Straße auf dem Programm. Dabei ist zwischen 23. und 30. März ein Schienenersatzverkehr vorgesehen. Der reguläre Straßenbahnbetrieb wird am Ostersonntag wiederaufgenommen. Nach Ostern erfolgt der Baumschnitt von zwei Bäumen in der Pommergasse im Rahmen des Kooperationsprojekts „Neugestaltung Straßenraum Pommergasse“ der Stadt Graz.