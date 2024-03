Viele neue „Schalttags-Steirer“: 18 Babys wurden gestern geboren

Insgesamt hat es in den Krankenanstalten der „KAGes“ am gestrigen Donnerstag, den 29. Februar, 18 steirische Schalttags-Babys gegeben, wie man gegenüber 5 Minuten berichtet. Die meisten Kinder sind dabei in Graz am Uni-Klinikum auf die Welt gekommen. Sieben Babys haben in der steirischen Landeshauptstadt im Uni-Klinikum das Licht der Welt erblickt.

Nur an zwei LKHs keine Schalttags-Babys

Am LKH Hochsteiermark in Leoben waren es fünf Babys, am LKH Weststeiermark in Deutschlandsberg wurden drei neue Kinder geboren. Zwei Schalttags-Babys hat es zudem im LKH Oststeiermark, Standort Feldbach, eines am Standort in Hartberg gegeben. Keine Kinder wurden gestern in den Landeskrankenhäusern im Murtal und in Rottenmann-Bad Aussee geboren.