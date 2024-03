Bewaffneter Raubüberfall auf Wettcafé: 17-jährige Täter stellten sich

Laut den Angaben des Wettcafe-Angestellten waren die beiden – zunächst unbekannten- Männer mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und forderten von ihm das vorhandene Bargeld. Beide sollen mit einer silbernen Pistole bewaffnet gewesen sein. Sie trugen jeweils eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Das von dem Angestellten ausgehändigte Bargeld stopften die Männer in einen von ihnen mitgebrachten Rucksack. In der Folge flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung.

Alarmfahndung negativ

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung, an der mehrere Polizeistreifen aus Klagenfurt, die Einsatzeinheit der Cobra, eine Polizeidiensthundestreife, Bereitschaftseinheit Kärnten und der Polizeihubschrauber „Flir“ teilnahmen, verlief negativ.

Täter stellten sich der Polizei

Beamten der Raubgruppe des Landeskriminalamtes Kärnten gelang es aufgrund intensiv geführter Ermittlungen, immensen Fahndungsdruck auf die Täter auszuüben. Deshalb stellte sich am Abend des 21. Februar 2024 ein im Bezirk Spittal/Drau lebender 17-jähriger kroatischer Staatsbürger dem Landeskriminalamt Kärnten. Der Beschuldigte zeigte sich in den Einvernahmen zur Tat geständig. Der junge Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Am 26. Februar 2024 stellte sich der Komplize, ein 17-jähriger in Kroatien lebender kroatischer Staatsbürger, ebenfalls aufgrund des immensen Fahndungsdruckes und der in der Einvernahme des ersten Beschuldigten gewonnener Informationen, dem Landeskriminalamt Kärnten. Er zeigte sich zur Tat teilweise geständig und wird ebenfalls festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Beute in Bars verprasst

Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass beide Täter unmittelbar nach der Tat nach Kroatien reisten, wo sie das gesamte erbeutete Bargeld in verschiedenen Bars verprassten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.03.2024 um 11:58 Uhr aktualisiert