Tragisch: Pensionisten krachen in Baum – 80-Jähriger jetzt verstorben

Vor einigen Tagen hat sich in Salzburg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 80-jähriger Pensionist aus Deutschland war mit seiner 81-jährigen Ehefrau auf der Lammertal Straße in Richtung Abtenau unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er immer mehr in die Fahrbahnmitte, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam in weiterer Folge links von der Fahrbahn ab. Dort krachte er dann in einen Baum. Beide Insassen wurden im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Scheffau am Tennengebirge befreit werden.

Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach der Erstversorgung wurden sie mit zwei Rettungshubschraubern ins Uni-Klinikum Salzburg bzw. ins Krankenhaus nach Schwarzach im Pongau geflogen. Wie nun bekannt wurde, ist der 80-jährige Mann seinen schweren Verletzungen gestern Nachmittag im Uni-Klinikum Salzburg erlegen.