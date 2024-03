Nächste Gastro-Insolvenz: Kärntner Steakhaus schlittert in die Pleite

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 1. März 2024, 12:19 / ©pixabay

Das Lokal wird unter dem Namen „the 1st Steakhouse“ in St. Veit an der Glan betrieben. Es handelt sich laut AKV hierbei um ein Konkursverfahren. Demnach sollen die Verbindlichkeiten rund 483.000 Euro betragen. Aktiva seien in der Größenordnung von rund 46.000 Euro gegeben. Von der Insolvenz sind laut AKV rund 30 Gläubiger und 7 Dienstnehmer betroffen.

Betrieb wird derzeit noch fortgeführt

Derzeit wird der Betrieb noch fortgeführt. „Ob die Schuldnerin tatsächlich einen Sanierungsplan einbringt, ist laut Antrag noch nicht klar und wird abzuwarten sein“, heißt es in der aktuellen Aussendung des AKV. Bei den Ursachen für die Insolvenz sollen die Corona Pandemie und zu hohe Personalkosten eine gravierende Rolle gespielt haben. „Größtenteils bestehen aber mehrere Ursachen für die nunmehrige Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin“, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.03.2024 um 12:33 Uhr aktualisiert