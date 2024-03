Arbeitslosigkeit nahm im Februar wieder zu

Eine leichte Zunahme der Arbeitslosigkeit wurde im Februar 2024 in Kärnten verzeichnet. Dennoch liege man noch weit unter dem Österreichschnitt von Plus 9,4 Prozent, wie AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig betont. Trotz eines Rückgangs der offenen Stellen um rund 28 Prozent sei es zudem gelungen, ältere Arbeitsuchende über 50 Jahre (-2,6 Prozent) und Langzeitarbeitslose (-10,5 Prozent) in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Bei den Jugendlichen habe die Arbeitslosigkeit hingegen neuerlich zugenommen (+17 Prozent).

Die Lage in Kärntens Bezirken

Der Blick in die Regionen zeigt: In der Hälfte der Bezirke konnte Arbeitslosigkeit weiter abgebaut werden. Genauer gesagt in Völkermarkt, Spittal, Wolfsberg und Hermagor. Eine Zunahme wurde hingegen in Feldkirchen, Klagenfurt, St. Veit an der Glan und Villach verzeichnet.

So viele Arbeitslose gibt es in Kärntens Bezirken