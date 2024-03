Vier Schlepper-Prozesse in einer Woche

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Aufgriffen von Lenkern, die Flüchtlinge durch Österreich transportieren wollten. Vier davon müssen sich in der kommenden Woche wegen Schlepperei vor dem Landesgericht in Klagenfurt verantworten. Der erste Prozess beginnt bereits am Montag, dem 4. März 2024. Einem Ukrainer wird zur Last gelegt, am 23. Januar 2024 vier Syrer nach bzw. durch Österreich geschleppt zu haben. Zum Richter wurde Christian Liebhauser-Karl bestellt.

Weitere Schlepper-Prozesse folgen

Der nächste Verhandlungstermin ist für den darauffolgenden Dienstag angesetzt. Vor Richter Uwe Dumpelnik muss sich ein Pole verantworten, der am 6. Januar gleich 14 Syrer von Slowenien nach Österreich gebracht haben soll. Ein ähnliches Verfahren blüht am Mittwoch auch einem Russen, der im November 2022 vier russische Staatsangehörige von Slowenien nach Österreich transportiert haben soll. Hier fungiert Marlene Moshammer als Richterin. Ebenso wie in der Verhandlung am kommenden Freitag, dem 8. März 2024, wo ein Niederländer vor dem Landesgericht steht. Er soll am 31. Dezember 2023 ebenfalls fünf Syrer über den Seebergsattel nach Österreich geschleppt haben.