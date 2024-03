In Werbebanner gekracht: Autofahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug

Veröffentlicht am 1. März 2024, 14:59 / ©BFVMZ/FF Mürzzuschlag

Am gestrigen Donnerstag ist es in Mürzzuschlag in der Grazer Straße auf Höhe des Penny-Marktes zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Fahrzeuglenker verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Säule eines Werbebanners, wie die Feuerwehr nun berichtet. Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz versorgt. Die Florianis führten Sicherungsarbeiten durch und überstellten das Fahrzeug auf den nebenliegenden Parkplatz.