Unfall mit Kreissäge: Arbeiter (55) ins Krankenhaus eingeliefert

Der 55-jährige Mann aus dem Bezirk Völkermarkt war am Freitagvormittag mit Arbeiten an einer Kreissäge beschäftigt, als sich plötzlich ein Werkstück im Sägeblatt verkeilte. In der Folge wurde es so zurückgeschlagen, dass der Mann dadurch eine schwere Verletzung an der Hand erlitt. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.