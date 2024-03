Tourismusregion Villach lud zum Tourismustag

Der Tourismustag der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See war ein voller Erfolg! Nach einem knackigen Vorprogramm mit fünf Kurzpräsentationen über neue regionale Angebote und der Markenentwicklung an den beiden großen Seen, gab es ein informatives Hauptprogramm mit kontroversen Podiumsdiskussionen und spannenden Vorträgen.

Überblick über die Markenentwicklung

Durch das Programm führten Bernd Radler, Regionsgeschäftsführer Georg Overs und Markenexpertin Sylvia Moser-Trebo. Eine fulminante, musikalische Darbietung am Schluss stellte klar, wie wichtig die Markenentwicklung und das gemeinsame Arbeiten daran ist – und führte zu Standing Ovations. Im Anschluss gab es ein Netzwerken mit kulinarischen Köstlichkeiten.