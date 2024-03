Zusteller streiken: Am 7. März könnt ihr kein Mittagessen bestellen

Veröffentlicht am 1. März 2024, 16:45 / ©Pexels / Norma Mortenson

Am 7. März werden Beschäftigte bei Lieferando und Foodora zwischen 13 und 15 Uhr ihre Arbeit niederlegen und streiken. Grund dafür sind die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen. Nach vier Verhandlungsrunden lag das Angebot der Arbeitgeber noch immer bei nur 5,8 Prozent. Das deckt nicht einmal die von der Gewerkschaft vida geforderte rollierende Inflation in Höhe von 8,7 Prozent ab.

Streikfreigabe bereits erteilt

Bei den Betriebsversammlungen der vergangenen Wochen haben sich die Beschäftigten deshalb mit überwiegender Mehrheit für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Die Betriebsräte haben am Montag in einer Konferenz einstimmig für einen Warnstreik votiert. Der ÖGB hat bereits die Streikfreigabe erteilt. „Die fehlende Kompromissbereitschaft der Arbeitgeber hat uns und den Beschäftigten keine andere Wahl gelassen“, stellt Toni Pravdic, KV-Verhandlungsleiter der Gewerkschaft vida, fest.

Arbeiten für 1.730 Euro brutto

„Wenn wir hier von Lohnerhöhungen sprechen, dann reden wir von Beschäftigten in einer Niedrigentlohner-Branche, in der die Arbeitgeber den Beschäftigten bei 1.730 Euro brutto im Monat für 40 Stunden pro Woche keine Teuerungsabgeltung gönnen wollen“, kritisiert Pravdic. „Das drückt natürlich auf die Motivation der Beschäftigten, die mit ihren Nettolöhnen derzeit knapp an der aktuellen Armutsgrenze liegen“, ergänzt Fabian Warzilek, Betriebsratsvorsitzender bei Lieferando und Mitglied des vida-KV-Verhandlungsteams. Die Armutsgrenze ist für Österreich aktuell mit nicht ganz 1.400 Euro bemessen. „Leistung bei jedem Wetter und hoher körperlicher Anstrengung sollte sich lohnen und darf nicht zu Armut und verzweifelten Lagen führen“, fordert Warzilek abschließend.