Gebürtige Eisenkapplerin holt sich Humbert-Fink-Preis

„Mit Cvetka Lipuš wird eine der wichtigsten Stimmen der österreichischen Gegenwartsliteratur mit dem Humbert-Fink-Preis ausgezeichnet“, freut sich Kulturstadtrat Franz Petritz (SPÖ) über die Entscheidung der Jury zur diesjährigen Preisvergabe.

Sechste Preisträgerin

Nach Antonio Fian, Engelbert Obernosterer, Gustav Januš, Anna Baar und Axel Karner ist Lipuš die sechste Preisträgerin des alle zwei Jahre alternierend mit dem Gert-Jonke-Preis vergebenen Humbert-Fink-Preises, der sich an Autoren richtet, die in deutscher und/oder slowenischer Sprache publizieren, richtet. Die gebürtige Bad Eisenkapplerin studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Slawistik in Klagenfurt. Von 1990 bis 2000 war sie, neben Maja Haderlap und Fabjan Hafner, Mitherausgeberin der Kulturzeitschrift „Mladje“. Ab 1995 in den Vereinigten Staaten, Studium der Bibliotheks- und Informationswissenschaften an der Universität Pittsburgh. Seit 2009 lebt die Autorin in Salzburg.

Gedichte in slowenischer Sprache

Die Kärntner Autorin verfasst ihre Gedichte in slowenischer Sprache und veröffentlichte bisher acht Gedichtbände. Lipuš wurde mit dem Preis der Prešeren-Stiftung 2016 ausgezeichnet, mit dem österreichischen Staatsstipendium für Literatur und mit dem Förderungspreis des Landes Kärnten für Literatur. 2008 und 2015 wurden ihre Gedichte jeweils für den Veronika Preis für den besten Lyrikband Sloweniens des Jahres nominiert.