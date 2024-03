Eine Reise durch die weibliche Arbeitswelt der Nachkriegszeit im Fokus

Veröffentlicht am 1. März 2024, 18:01 / ©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Ausgewählt aus rund 60.000 Pressefotografien bieten die Bilder nicht nur einen Einblick in die Erwerbstätigkeit von Frauen, sondern rücken auch die unbezahlte, jedoch essenzielle Sorgearbeit ins Rampenlicht.

Arbeit neu definiert

Das Zentrum der Ausstellung bildet die Frage nach dem Arbeitsbegriff, wobei versucht wird, die übliche Hierarchie zwischen verschiedenen Formen von Arbeit zu durchbrechen. Die Fotografien, in unterschiedlichen Formaten präsentiert, überlappen sich teilweise und veranschaulichen, wie bezahlte und unbezahlte Arbeit im Leben von Frauen ineinandergreifen.

Vielfältige Berufsfelder im Fokus

Die Ausstellung zeigt eindrucksvolle historische Fotografien von Frauen in verschiedenen Berufsfeldern, darunter Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungssektoren. Insbesondere wird der Fokus auf jene Bereiche gelegt, die seit der Corona-Pandemie als systemrelevante Arbeit definiert werden. Die Ausstellung möchte einen wertschätzenden Blick auf die vielfältigen Tätigkeitsbereiche von Frauen werfen.

Systemrelevante Arbeit im Wandel der Zeit

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der familiären Sorgearbeit und ihrer Geschichte der Entwertung. Die Technisierung von Hausarbeit führte zu einer unterschätzten Vorstellung, dass diese sich selbst erledige. Studien zeigen jedoch, dass das Gesamtvolumen unbezahlter Arbeit kaum abgenommen hat. Trotzdem erfuhr unbezahlte Sorgearbeit in der gesellschaftlichen Wahrnehmung eine schwindende Anerkennung, und die Ausstellung beleuchtet die steigenden Mehrfachbelastungen und doppelten Leistungserwartungen für Frauen.

Mehrfachbelastungen und Leistungserwartungen für Frauen

Die Ausstellung sensibilisiert auch für die historische Verwendung der Fotos aus dem Archiv von „Foto Blaschka“. Produziert für die Tagesberichterstattung der Kleinen Zeitung, prägten diese Bilder das Bildgedächtnis der Menschen. Die Auswahlprozesse, welche Bilder veröffentlicht wurden, erzählen viel über den gesellschaftlichen Blick auf weibliche Arbeit in der Nachkriegszeit.

Erika Blaschka: Eine unsichtbare Pionierin

Eine überraschende Entdeckung während der Recherchen war die Rolle von Erika Blaschka, der Ehefrau des Gründers von „Foto Blaschka“. Ab den späten 1950er-Jahren führte sie die Agentur, was für das damals von Männern dominierte Feld der Pressefotografie außergewöhnlich war. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit übernahm sie auch familiäre Sorgearbeit und Betreuungsaufgaben für zwei kleine Kinder, blieb jedoch bis heute unsichtbar. Der letzte Raum der Ausstellung widmet sich daher besonders ihrer Biografie.

Arbeit im Fokus: Blick in die Zukunft

Die Ausstellung „Alles Arbeit“ ist Teil einer umfassenden Betrachtung des Themas „Arbeit“ durch das Universalmuseum Joanneum im Jahr 2024. In Kooperation mit dem Kunsthaus Graz wird am 30. April die Ausstellung „24/7: Arbeit zwischen Sinnstiftung und Entgrenzung“ eröffnet, die aktuelle Tendenzen der Arbeitswelt beleuchtet. Eine Projektion des Essayfilms „Kein Wunder“, eine künstlerische Intervention in das Fotoarchiv Blaschka von Lia Sudermann und Simon Nagy, bildet die Verbindung zwischen beiden Ausstellungen.