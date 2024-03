Neues Testcenter: Hier erfährst du, welcher Beruf zu dir passt

Das Vorbild für die neue Einrichtung zur Berufsorientierung ist das Test- und Ausbildungszentrums (TAZ): Hier wurden zwölf Jahre lang in einem standardisierten Verfahren mit mehr als 30 Teststationen die Stärken und Fähigkeiten von Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren – mittlerweile rund 40.000 – festgestellt. Das Testcenter Carinthia (TCC) in den Hallen der ehemaligen Postgarage führt dieses bewährte Konzept fort und erweitert das Angebot um branchenspezifische Kompetenztests für Erwachsene. Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl: „Unser fundiertes und innovatives Testsystem macht Stärken und berufliche Kompetenzen in allen Altersstufen sichtbar und hilft immens bei der Berufsorientierung, ob für Ein-, Um- oder Wiedereinsteiger.“

©WKK | PSB Media

4,5 Millionen Euro investiert

Zudem vernetzt das Testcenter Betriebe und Arbeitnehmer, um den Arbeitsmarkt zu beleben und den bestehenden Arbeits- und Fachkräftemangel zu lindern. Die Kosten belaufen sich auf stolze 4,5 Millionen Euro. „Eine Direktinvestition der Wirtschaftskammer in den Wirtschafts- und Lebensstandort, die in Europa bislang einzigartig ist“, betonte Mandl am Vormittag bei der feierlichen Eröffnung. Auch WKO-Präsident Harald Mahrer zeigte sich von der Funktionsweise des TCC überzeugt. Es gehe darum, Talente frühzeitig zu erkennen und darauf aufzubauen. Denn besonders in einem sich immer rascher wandelnden Arbeitsmarkt sei es unverzichtbar, am Ball zu bleiben und Einsatz zu zeigen.

Kompetenztests zur Berufsorientierung

Für alle Erwachsenen, die ihre Stärken, Kompetenzen und Interessen erforschen möchten, bietet das Testcenter Carinthia künftig ein innovatives und fundiertes Testsystem. Der TCC-Test gibt eine konkrete berufliche Orientierung und erleichtert den Absolventen, den für die eigenen Talente passenden Beruf zu finden. Die kompetenzorientierten Testergebnisse geben zudem Aufschluss darüber, ob bereits erworbenes Know-how den aktuellen Anforderungen von Unternehmen entspricht. Neben den fixen Basistests können Teilnehmer aus einer Reihe von branchenspezifischen Kompetenztests aus Fachbereichen wie Technik, Tourismus und Verwaltung wählen. Die Ergebnisse werden dann mit anderen Testkandidaten verglichen und stehen nach der Testung unmittelbar zur Verfügung. Im Anschluss gibt es ein Orientierungsgespräch, um individuelle Entwicklungspfade zu erörtern. „Wir erweitern das Testangebot ständig, spätestens 2030 sollen durch entsprechende Testentwicklungen der Fachgruppen und Innungen mindestens 100 Kompetenztests zur Verfügung stehen und jährlich ca. 3.000 Personen getestet werden“, so WIFI-Geschäftsführer Andreas Görgei.

©WKK | PSB Media

Unterstützung für Kärntner Betriebe

Das Testcenter Carinthia unterstützt auch Unternehmen direkt, die qualifiziertesten Bewerber auszuwählen, passende Fachkräfte zu finden und damit den Unternehmenserfolg zu sichern. Ebenso hilft es Kärntner Betrieben dabei, geeignete Lehrlinge zu finden. Dafür hinterlegen Betriebe ein eigenes Anforderungsprofil und können zusätzlich einen Firmen-TCC-Test Junior für die konkrete Lehrlingsauswahl durchführen lassen. Getestet werden insgesamt 19 Kriterien wie z.B. das technisch-physikalische und logische Verständnis, Form- und Raumgefühl, handwerkliches Geschick, Englisch, Allgemeinbildung, kaufmännisches Know-how, IT-Systemkenntnisse und anderes mehr. Nach Absolvierung des Testparcours erhalten die Jugendlichen noch vor Ort ihr detailliertes Testergebnis, ihr persönliches Stärkendiplom und passende Lehrberufsvorschläge. Der Testdurchlauf dauert etwa vier Stunden und kostet 22 Euro bei Klassenbelegung – und 33 Euro als Einzeltestung.

Bereits 2.500 Jugendliche getestet

Das Testzentrum wurde am 1. März 2024 – nach einer Bauzeit von weniger als einem Jahr -eröffnet. Der bisherige Testbetrieb ist bereits ins Testcenter Carinthia integriert. Während der Bauphase wurden bereits 2.500 Jugendliche im neuen Gebäude getestet. Ein Simulatorzentrum und weitreichende Beratungsangebote ergänzen das Angebot.