Geburtstagsspenden: Bürgermeister übergibt 4.000 Euro an Förderschule

Am Foto: Förderschulleiterin Brigitte Petritsch mit dem Therapiehund und Bürgermeister Christian Scheider (v.l.)

Veröffentlicht am 1. März 2024, 21:04 / ©Büro Bürgermeister

Für seinen 60. Geburtstag hat sich Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Der Sozial- und Tierschutzreferent war für die gute Sache unterwegs. Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) half der Stadtchef – wie berichtet – beim Saubermachen, im Sozialmarkt wurden Regale eingeräumt und in der Volksküche Essen ausgegeben. „Ich wollte an meinem Geburtstag als Sozial- und Tierschutzreferent etwas Sinnvolles machen und meine Zeit schenken“, so der Bürgermeister.

4.000-Euro-Spende für Förderschule

Doch damit nicht genug! „Normalerweise erhält man zu seinem Geburtstag Geschenke. Doch ich wollte auch nach meinem Geburtstag Freude bereiten und habe meine Gratulanten darum gebeten, Geld für einen sozialen Zweck zu spenden“, erklärt Scheider weiter. 4.000 Euro sind dabei zusammengekommen. Der Erlös wurde jetzt an Brigitte Petritsch, der Leiterin der Förderschule für integrative Pädagogik (SeF), übergeben. Das Geld wird nun für tiergestützte Pädagogik verwendet – zum einen für die Instandhaltung des großen Mietaquariums und zum anderen für den Therapiehund. Petritsch: „Ich danke Bürgermeister Scheider für die großzügige Spende.“