Schauer ziehen ab: Hier kommt am Samstag sogar die Sonne zum Vorschein

Zwar stauen sich am Samstag von Südwesten her Wolken, dennoch verläuft der Tag in Kärnten meist trocken. „Nur vereinzelt fallen noch ein paar Regentropfen. Am ehesten entlang der südlichen Landesgrenze“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria. Aufgrund einer leicht föhnigen Südwestströmung können die Wolken zwischendurch sogar etwas auch auflockern! Am häufigsten wird die Sonne voraussichtlich in Unterkärnten zum Vorschein kommen.