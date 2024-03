24 Personen evakuiert: Aus Tiroler Wohnung schlugen die Flammen

Veröffentlicht am 2. März 2024, 06:33 / ©FF Völs

Am 1. März, gegen 21.44 Uhr, ist in Völs (Tirol) eine Wohnung im fünften eines Mehrparteienhauses in Vollbrand. „Meterhohe Flammen schlugen aus dem Fenster und drohten auf die darüber befindliche Wohnung überzugreifen, da durch die Hitzeeinwirkung die Fensterscheibe der oberen Wohnung zerbrach“, heißt es seitens der Polizei.

Wohnungsbesitzer bei Brandausbruch nicht zu Hause

Die Feuerwehrleute konnte nur unter Verwendung von Atemschutz in die Wohnung eindringen und den Brand bekämpfen. Die Wohnungsbesitzer waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht zu Hause. Dennoch mussten drei Personen nach der Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus nach Hall gebracht werden. Insgesamt wurden während des Brandeinsatzes 24 Personen vorübergehend evakuiert.

Höhe des Sachschadens und Ursache noch unklar

Der Einsatz konnte kurz nach Mitternacht wieder beendet werden. Die Wohnung wurde durch den Brand komplett zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt, die Brandursache ist derzeit noch unklar. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Völs und die Berufsfeuerwehr Innsbruck mit insgesamt 50 Einsatzkräften, die Rettung mit zwei Fahrzeugen und fünf Polizeistreifen.