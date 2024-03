„Die Stadt als Garten“: Filmemacher zeigt grünes Klagenfurt

Das grüne Klagenfurt steht im Mittelpunkt der Sendung Österreich-Bild am kommenden Sonntag (3. März). Aber nicht nur das Stadtgrün, sondern sämtliche vielfältigen Aufgaben der Klagenfurter Stadtgärtner, die sich rund ums Jahr für den „Lebensraum“ Klagenfurt einsetzen. Der bekannte Filmemacher Robert Schabus („Bauer unser“, „Stadt Land Boden“), der selbst in Klagenfurt zuhause ist, hat das 150köpfige Team um Stadtgarten-Direktor DI Heinz Blechl bei ihren facettenreichen Einsätzen begleitet und macht in dem Film „Die Stadt als Garten“ sichtbar, was es bedeutet, eine Stadt mit ihren Grünräumen zu bewirtschaften, wie sich die Stadt auf steigende klimatische Herausforderungen vorbereitet und wie sich die Aufgaben in den unterschiedlichen Jahreszeiten verändern: Von der Frühjahrspflanzung bis zum Winterdienst über die Kontrolle der rund 15.000 Bäume bis hin zu Mäharbeiten, der Instandhaltung der Brunnen im Stadtgebiet uvm.

Österreich-Bild „Die Stadt als Garten“

Bürgermeister Christian Scheider und Stadtgartenreferent Stadtrat Max Habenicht zeigten sich bei der Vorpremiere in der Stadtgartenzentrale beeindruckt vom Ergebnis der Dreharbeiten, die das gesamte Vorjahr stattgefunden haben. „Das grüne Klagenfurt ist die Visitenkarte der Stadt und die Arbeit der Stadtgärtner macht Klagenfurt zu einem Lebensraum mit einer großartigen Qualität“, so Bürgermeister und Stadtgartenreferent unisono. Ein großer Dank ging an den ORF und Landesdirektorin Karin Bernhard, die es möglich machen, den interessanten Beitrag österreichweit an die Zuseherinnen und Zuseher zu bringen. Das Österreich-Bild „Die Stadt als Garten“ wird am kommenden Sonntag, 3. März, um 18.25 Uhr in ORF2 ausgestrahlt.