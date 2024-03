Preisschnapsen im Casino Velden geht in die nächste Runde

Am 10. März

Veröffentlicht am 2. März 2024

Schnapsen ist in Österreich ein Inbegriff von Gesellschaftsspiel, hier ist die 66 die entscheidende Zahl: Erreicht man diese, hat man sein Spiel gewonnen. Im Wettstreit um die meisten Stiche winken den Teilnehmern attraktive Preisgelder: Es wird ein Preispool von rund 10.000 Euro erwartet. Zusätzlich wartet auf alle Teilnehmer:innen eine tolle Verlosung nach der 5. Spielrunde. Zu gewinnen gibt es 1x 70 Euro, 1x 140 Euro und 1x 210 Euro. Das Nenngeld beträgt 70 Euro, das entspricht fünf „Leben“. Gespielt wird im K.-o.-System. Die Anmeldung erfolgt am Veranstaltungstag ab 13 Uhr. Die weiteren Turniertermine für dieses Jahr stehen auch schon fest. Jeweils sonntags am 21. April, 6. Oktober und 24. November lädt das Casino Velden erneut zum Preisschnapsen ein.