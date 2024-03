Melissa Naschenweng über Familienplanung: „Die biologische Uhr tickt“

Bei Schlagersängerin Melissa Naschenweng scheint es derzeit sowohl privat als auch beruflich bestens zu laufen. Auch heuer füllt die fesche Kärntnerin mit ihrer Bergbauernbuam Tour wieder zahlreiche österreichische und internationale Konzerthallen. Im vergangenen Jahr wurde außerdem ihre Beziehung zu Toni Gabalier, dem Bruder von Schlagerstar Andreas Gabalier, bekannt. Ihr Liebesglück halten die beiden jedoch privat. Gegenüber dem Nachrichtenportal t-online.de verriet Naschenweng aber kürzlich doch das ein oder andere Detail.

„Die biologische Uhr tickt“

Auf die Frage, ob sie irgendwann eine Familie gründen möchte, antwortete die Kärntnerin: „Als Sternzeichen Krebs bin ich ein sehr familiärer Mensch. Meine Oma hatte elf Kinder und 25 Enkelkinder. Es gibt nichts Schöneres als Familie.“ Doch auch der Erfolg sei schön für die 33-Jährige. Fest steht für die Kärntnerin jedoch: „Die biologische Uhr tickt und ich habe noch sieben Jahre, bevor ich 40 werde.“ Auch was eventuelle Hochzeitspläne angeht, hält sich Naschenweng bedeckt. Nicht zuletzt ihr „voller Terminkalender“ würde hier im Weg stehen.

Was für Naschenweng in einer Beziehung wichtig ist

Eine große Herausforderung in Beziehungen sei immer, von der Verliebtheit in den Alltag zu kommen. Für Naschenweng ist es wichtig, gemeinsame Interessen aber auch seinen Freiraum zu haben. „Da ich so viel unterwegs bin, wäre es für mich ganz schlimm, wenn niemand Verständnis dafür hätte. Ich bin nonstop mit Musik beschäftigt. Musik ist meine große Liebe, deshalb war es bisher immer schwierig, einen Platz für jemanden in meinem Leben zu finden“, erzählt die Kärntnerin im Interview. Man müsse Kompromisse eingehen.

Was läuft da mit Florian Silbereisen?

Ihr „voller Terminkalender“ führt Naschenweng hin und wieder auch zu den Shows von Florian Silbereisen. In der Vergangenheit gab es bereits Liebesgerüchte zwischen den beiden Schlagerstars. Denen erteilt die Kärntnerin aber eine Abfuhr. „Florian ist ein bisschen zu alt für mich. Er ist wie ein großer Bruder“, stellt sie klar. Das ganze Interview mit Melissa Naschenweng findest du hier.

