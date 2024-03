Nach schwerem Unfall: E-Scooter-Fahrer verliert Kampf um sein Leben

Der Unfall ereignete sich am 7. Jänner gegen 14.45 Uhr: Eine 44-jährige Frau aus Wels war mit ihrem Auto gerade auf der Lichtenegger Straße in Richtung Osten unterwegs, als ein 43-jähriger Welser am rechten Fahrbahnrand mit seinem E-Scooter fuhr. An der Kreuzung mit der Grünen Zeile wollte die Autofahrerin den 43-Jährigen vor einem Schutzweg überholen, wobei es plötzlich aus unbekannten Gründen zum Zusammenstoß kam.

Kopfverletzungen waren zu schwer

Der E-Scooter-Fahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Er musste ins Klinikum Wels eingeliefert werden und kämpfte seither mit seinem Leben. Gestern dann die tragische Nachricht: Der 43-Jährige ist an seinen schweren Kopfverletzungen verstorben.