ORF-Gebühr im Vergleich: So teuer ist sie wirklich

Laut einer Auswertung von „statista“ würden 21 von 56 Staaten, die in der European Broadcasting Union (EBU) sind, noch Rundfunkgebühren erheben. Heißt auch: in 35 Staaten muss man für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nichts (mehr) bezahlen. In Österreich sind es ja seit Jahresanfang 2024 183,60 Euro pro Haushalt und pro Jahr, wobei dieser Wert je nach Bundesland auf bis zu 240 Euro ansteigen kann.

Wo gibt es keine Rundfunkgebühren mehr?

Viele Länder, vor allem im Osten Europas, hatten entweder nie Gebühren oder haben diese schon vor 2009 abgeschafft, heißt es in der Analyse weiter. Zahlreiche weitere Länder – darunter unter anderem Österreichs östliche Nachbarn, Ungarn und die Slowakei, haben die Gebühren zwischen 2009 und 2023 abgeschafft. Die Slowakei war sogar das bisher letzte Land, welches die Rundfunkgebühren abgeschafft hat. Seit dem 1. Juli 2023 wird der „Öffentlich-Rechtliche“ dort über Steuern finanziert.

So werden die Rundfunk-Gebühren eingehoben

Die Gebühren werden übrigens unterschiedlich eingehoben. In elf der 21 Staaten, in welchen noch Gebühren verlangt werden, sind diese Teil der monatlichen Stromrechnung, in Polen und Tschechien werden sie beispielsweise per Post eingehoben. Wie viel zahlt man jetzt aber in anderen Staaten, die die Gebühren noch „eintreiben“?

Nur Deutschland und die Schweiz teurer als Österreich

Österreich ist im Vergleich der Staaten dabei ziemlich weit vorne mit dabei. Laut eines Berichts von „heute.at“ ist die Rundfunkgebühr nur in Deutschland und der Schweiz höher als hierzulande. Dabei zahlt man in Deutschland 220,84 Euro pro Jahr, in der Schweiz sind es 351,81 Euro jährlich. Aufgrund der unterschiedlichen Länderabgaben in Österreich wird es dabei aber skurril. In drei Bundesländern zahlt man nämlich eine höhere Abgabe für den ORF als das in Deutschland der Fall ist. Im Burgenland und Kärnten zahlt man jährlich nämlich 238,80 Euro, in der Steiermark sind es 240 Euro. Die hohen Gebühren in der Schweiz rechtfertigt man mit der höheren Kaufkraft im Gegensatz zu Österreich und der Dreisprachigkeit.

Wo sind Rundfunkgebühren günstig?

Ebenfalls recht hoch sind die Abgaben für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Irland und Slowenien, wobei man im südlichen Nachbarland Österreichs zwischen Fernsehen und Radio (jährlich 153,07 Euro) und nur Radio (45,34 Euro pro Jahr) wählen kann. In Irland muss man die 160,26 Euro pro Jahr zudem nur zahlen, bis man 70 Jahre alt ist. Relativ günstig kommt man dahingegen davon, wenn man in Bosnien-Herzegowina (3,84 Euro pro Jahr), Griechenland (36,10 Euro jährlich) oder Portugal (bis zu 36,33 Euro im Jahr) lebt.