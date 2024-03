Radio Uno präsentiert wieder „Die besten Oldies aller Zeiten“

Veröffentlicht am 2. März 2024, 10:11 / ©Radio Uno Kärnten

Drafi Deutscher erzielte nicht nur unter seinem eigenen Namen große Erfolge, sondern auch unter verschiedenen Pseudonymen wie Mr. Walkie Talkie oder zusammen mit Oliver Simon als Mixed Emotion. Als Mascerade landete er einen riesigen Hit namens „Guardian Angel“, den er gemeinsam mit dem Hamburger Produzenten Chris Evans komponierte und vom italienisch-deutschen Sänger Nino de Angelo auf Deutsch gesungen wurde. Besonders bekannt wurde Jenseits von Eden im deutschsprachigen Raum und ebnete damit auch die Karriere von Nino de Angelo, der es schaffte sich lange Zeit mit deutschen Liedern an die Spitze der Charts zu setzen.

Die besten Oldies aller Zeiten

Der Opener der heutigen Show wird der Disco-Nummer-Eins-Hit „Can I reach You“ aus dem Jahr 1979, bei dem er als Jack Goldbird auftrat und in Österreich sowie Deutschland die Hitparaden anführte. Im Anschluss wird ein Medley der besten Oldies von Drafi Deutscher präsentiert: Marmor Stein und Eisen bricht, Mr. Walkie Talkie: Be my Boogie Baby, Masquerade: Guardian Angel.