Die Steiermark sucht wieder Musterbeispiele für tierfreundliches Bauen

Veröffentlicht am 2. März 2024, 10:32 / ©5min.at

Der Preis würdigt zukunftsweisende Bauprojekte in allen Bereichen der Produktion bei landwirtschaftlichen Nutztieren, welche sich durch besondere Tierfreundlichkeit auszeichnen. Bis 30. April haben Halter von Nutztieren wieder die Möglichkeit, sich mit besonders tierfreundlichen Bauprojekten bei der Tierschutzombudsstelle zu bewerben.

„Der Tierschutzpreis hat mittlerweile eine schöne Tradition“

„Der Tierschutzpreis für besonders tierfreundliches Bauen im ländlichen Raum hat in der Steiermark mittlerweile eine schöne Tradition. Es ist mir persönlich ein großes Anliegen, Vorzeigeprojekte auch weiterhin vor den Vorhang zu holen, denn gerade in der Landwirtschaft kommt dem Tierschutz eine besonders hohe Bedeutung zu“, sagt Tierschutzreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang. Viele Anforderungen müssen dabei für Ställe erfüllt werden – von der Wirtschaftlichkeit über die Tiergerechtheit bis zur Umweltverträglichkeit und der Einbindung ins Landschaftsbild.

„Bauern leisten bereits Großartiges“

„Unsere steirischen bäuerlichen Familienbetriebe leisten bereits Großartiges, um die europaweit höchsten Tierwohl- und Umweltstandards zu halten und weiter auszubauen. Diese Leistungen der Bauern holen wir jährlich mit dem Tierschutzpreis vor den Vorhang“, betont Agrarlandesrätin Simone Schmidtbauer. Seit 2010 wurden im Land Steiermark 57 Betriebe mit Preisgeldern ausgezeichnet und 14 Sachpreise für das schönste Tierfoto vergeben. Diese landwirtschaftlichen Betriebe wurden für ihre innovativen und besonders gelungenen Konzepte des tierfreundlichen Bauens in der Nutztierhaltung ausgezeichnet.

Motivation, tierfreundlich zu bauen, soll gesteigert werden

Ziel des Preises ist es, zukunftsweisende Bauprojekte, welche sich durch besondere Tierfreundlichkeit auszeichnen, zu würdigen. Damit soll die Motivation, im Agrarbereich auf hohem Niveau tierfreundlich zu planen und zu bauen, gesteigert werden. „Wir freuen uns sehr, dass viele unserer bisherigen Preisträger sich zudem mittlerweile freiwillig an Projekten rund um ‚Tierschutz macht Schule’ beteiligen und so den Erwachsenen von morgen hautnah beibringen, wie Tiere artgerecht gehalten werden und was die einzelnen Tierarten benötigen, damit es ihnen gut geht“, unterstreicht Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl abschließend.