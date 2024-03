HPV: Kostenlose Impfung gegen krebsverursachende Hochrisikoviren

„Mit diesen Humanen Papillomaviren ist nicht zu spaßen. Sie befallen die Haut oder genitale Schleimhaut und werden sehr leicht durch Geschlechtsverkehr, einfachen Hautkontakt oder Berührung infizierter Schleimhäute übertragen. Bestimmte Stämme des HP-Virus können für Gebärmutterhalskrebs, aber auch für Krebsarten wie Anal- und Peniskrebs oder Mund-, Rachen- oder Kehlkopfkrebs verantwortlich sein. Betroffen sind also sowohl Männer als auch Frauen“, sagt Gesundheitsreferentin Beate Prettner.

Prettner: „Lassen Sie Ihre Kinder schützen. Eine HPV-Impfung ist mehr als sinnvoll.“

„Anders als bei anderen Krebsarten ist es möglich, sich gegen diese Krebserkrankungen mit einer Impfung zu schützen. Diese Chance hat man sonst nicht“, so die Gesundheitsreferentin. Am effektivsten ist eine Impfung in jüngeren Jahren – sie wird ab dem 9. Lebensjahr empfohlen. Anlässlich des bevorstehenden HPV-Tages am 4. März wendet sich Prettner daher vor allem an Eltern: „Lassen Sie Ihre Kinder schützen. Eine HPV-Impfung ist mehr als sinnvoll.“ Die Übertragung von HPV erfolgt am häufigsten durch sexuelle Kontakte und Kontakt der Schleimhäute. Damit gehören HPV-Infektionen zu den häufigsten sexuell übertragbaren Viruserkrankungen. Letztlich gehen zwei Prozent der Krebserkrankungen auf die Humanen Papillomaviren zurück. „In Kärnten erfolgt die HPV-Impfung bei allen Ärzten, die sich beim Land für das Gratis-HPV-Impfkonzept angemeldet haben. Das sind vorrangig Hausärzte, Kinderfachärzte und Gynäkologen. Aber auch in den Kärntner Gesundheitsämtern in den Bezirkshauptmannschaften und Magistraten wird die HPV-Impfung verabreicht; ebenso beim Bundesheer“, informiert die Landesrätin.

7.665 Kärntner nahmen kostenlose Impfung in Anspruch

Im Vorjahr haben 7.665 Kärntner die kostenlose HPV-Impfung erhalten (Altersgruppe 9 bis 21 Jahre): „Damit waren Kosten für das Land in Höhe von rund 113.000 Euro verbunden“, erklärt Prettner. Über alle Altersgruppen gesehen, waren es im Vorjahr 8.306 Impfungen. Bis zum 21. Lebensjahr wird die Impfung kostenlos durchgeführt. Entscheidet man sich erst später für eine Impfung, sind für eine Vollimmunisierung mit drei Impfungen rund 650 Euro zu bezahlen. Aktuell wird eine Erweiterung der kostenlosen Impfung bis zum 30. Lebensjahr diskutiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2024 um 11:02 Uhr aktualisiert