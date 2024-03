Auto überschlägt sich: Verletzte werden durch die Frontscheibe befreit

Am späten Abend

Veröffentlicht am 2. März 2024, 13:04 / ©FF Thondorf

Gestern Abend, gegen 22.30 Uhr, wurden die Feuerwehren Thondorf und Gössendorf zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person gerufen. Ein Autofahrer war gerade auf der B73 stadtauswärts unterwegs, als er an der Kreuzung mit der L312 aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in weiterer Folge eine Ampel rammte und in den Betonsockel eines Zaunes fuhr. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde das rechte Vorderrad weggerissen“, berichtet die Feuerwehr Thondorf auf Facebook.

Drei Insassen verletzt

Daraufhin hat sich das Auto auch überschlagen und einen entgegenkommenden Wagen touchierte, bevor er auf der Seite liegend zum Stillstand kam. „Die ansprechbare aber eingeklemmte Person wurde über die Frontscheibe aus dem Fahrzeug befreit. Alle drei Insassen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht“, erklären die Florianis weiter. Der Einsatz dauerte knapp eineinhalb Stunden, der Verkehr wurde für die Aufräumarbeiten umgeleitet.