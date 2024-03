„Biereinschenkautomat“ geht viral: Steirer sorgt auf TikTok für Lacher

Über 270.00 Mal wurde das Video von Manuel Pfandl (24) aus Obdach bereits aufgerufen, welches seine praktische Kreation zeigt. Er besucht die HTL Wolfsberg, wofür er eine Abschlussarbeit im Bereich „Werkmeister-Maschinebau -Automatisierungstechnik“ anfertigen musste. Gesagt getan – so entstand sein „flüssiges Meisterprojekt“, dessen Anwendung er anschließend in einem Video demonstrierte.

Zahlreiche Kommentare und tausende Aufrufe

Ob der Steirer wohl gedacht hätte, dass er mit dieser Erfindung auch noch zahlreiche Leute außerhalb der HTL begeistern wird? Der „Biereinschenkautomat“ ist nämlich mittlerweile weit mehr als ein Schulprojekt. Das Video, welches der Murtaler anschließend auf TikTok teilte, ging ordentlich viral und sorgt für Lacher und Bewunderung. „Das beste was ich bis jetzt gesehen habe“, heißt es in einem Kommentar. Es wird mit Lob nicht gespart – „Kannst du mir sowas bauen?“, fragt ein Interessent. „Endlich einmal eine Abschlussarbeit, mit der man was anfangen kann“, so das Fazit eines weiteren Users.