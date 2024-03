Klagenfurter Hip-Hop-Musiker Joseph Winchester startet in neue Ära

Mit seinen 25 Jahren kann Joseph Winchester aka. Josi Aron bereits auf einige musikalische Werke zurückblicken: „Ich veröffentliche seit 2019 Songs“, erklärt der gebürtige Klagenfurter im Gespräch mit 5 Minuten. „Es hat vor langer Zeit aus Spaß begonnen, und wurde langsam zur besten Methode für mich, meine Gedanken und Erlebnisse zu verarbeiten und sie künstlerisch so zu formen, dass es für andere auch eine Quelle von Inspiration sein kann.“

©KK / privat Die Musik hilft ihm seine Gedanken und Erlebnisse zu verarbeiten.

Aufstrebender Musiker

Sein neuester Hit trägt den passenden Namen „New Era, New Balance„: „Ich wollte mit dem Mixtape den immer wiederkehrenden Neustart in verschiedene Lebenslagen beschreiben. Wie neue Erfahrungen und Abschnitte, ein konstanter Bestandteil des Lebens sind und dass man diese nicht übersehen sollte“, so der aufstrebende Musiker. Sein Ziel: „Ich möchte großes bewegen in der deutschen HipHop-Szene.“ Das erste Feedback motiviert ihn jedenfalls weiterzumachen: „Ich habe erstaunlich viele positive Nachrichten bekommen, was mich sehr glücklich macht. […] Es gibt mir extra Motivation, um mich bei allen kommenden Projekten wieder selbst zu übertreffen.“

Hier könnt auch ihr Hineinhören: