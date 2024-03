KAC: Viertelfinalserie gegen die Pioneers Vorarlberg beginnt

Am morgigen Sonntag, dem 3. März 2024, geht der EC KAC zum neunten Mal in seiner Geschichte als Grunddurchgangssieger in die Playoffs in Österreichs höchster Spielklasse. Die Rotjacken agierten in der bisherigen Saison auf eigenem Eis sehr stark. 20 von 24 Heimspielen wurden gewonnen, seit dem 1:2-Verlust gegen den HC Pustertal Ende November hat in 13 Anläufen keine Gastmannschaft die Heidi Horten-Arena mit den vollen drei Zählern verlassen.

Viertelfinalserie gegen die Pioneers Vorarlberg

Allerdings sei die gegnerische Mannschaft mit Vorsicht zu genießen, wie KAC-Stürmer Manuel Ganahl betont: „Die Pioneers sind sehr gut in Schwung, gerade in den letzten zehn Partien konnten sie viele Siege einfahren. Sie haben in den Pre-Playoffs gezeigt, was sie können, und sind sicher gut auf uns eingestellt. Offensiv hat Vorarlberg viele Qualitäten, sie sind eine gute Mannschaft und sehr motiviert, doch wir sind gut vorbereitet und brennen auf den Playoff-Start.“ Vorarlberg konnte im Grunddurchgang heuer mit 65 fast doppelt so viele Punkte sammeln wie in ihrer vorangegangenen Premierensaison in der Liga (33), speziell in der Offensive vermochten sie zu überzeugen: Nur vier Teams in der Liga beendeten die Regular Season mit mehr erzielten Treffern. Auswärts lief es für die Mannschaft von Head Coach Dylan Stanley allerdings eher durchwachsen. 17 von 25 Partien in der Fremde gingen verloren. Ganahl zählt dennoch auf jeden Fan: „Wir wissen, dass die Unterstützung heuer riesig ist, dass wir daheim immer vor vollem Haus spielen werden und das ist ein großer Vorteil.“

Trainerstab schöpft personell nahezu aus dem Vollen

Auch der Trainerstab kann zum Playoff-Start personell nahezu aus dem Vollen schöpfen: Die geschonten Stürmer Jan Muršak und Matt Fraser sind wieder mit von der Partie, ebenso Luka Gomboc und Johannes Bischofberger. Ein Fragezeichen steht nur hinter der Mitwirkung von Raphael Herburger, der zwar seine Zwei-Spiele-Sperre verbüßt hat, aktuell aber mit leichten muskulären Problemen zu kämpfen hat. Wie gewohnt, wird der EC-KAC keine unnötigen Risiken eingehen, die Entscheidung über den Einsatz des Mittelstürmers fällt final daher erst nach dem Morning Skate am Spieltag.