Darum kreisen Hubschrauber über den Grazer Schöckl

Am Samstag, den 4 März 2024 findet im gesamten Bereich der Schöckl-Seilbahn eine groß angelegte Notfallübung der Bergrettung Steiermark in Zusammenarbeit mit der Holding Graz statt. „Hierbei werden die Einsatzkräfte der steirischen Bergrettungen die Evakuierung von Fahrgästen aus den Seilbahngondeln mittels Hubschrauberunterstützung üben, um so für einen Ernstfall bestens vorbereitet zu sein“, so lautete die Vorabinformation der Bergrettung Graz. Zuvor wurden für diese Übung Freiwillige gesucht – wir berichteten.

120 Einsatzkräfte

Ein wesentliches Übungsziel ist dabei das sichere und effektive Arbeiten am und mit den Hubschraubern sowie eine geordnete Evakuierung aller Gondeln. Für diese Übung steht der Bergrettung diesmal ein Hubschrauber der Polizei Steiermark sowie der Christophorus 12 – Graz der ÖAMTC- Flugrettung zur Verfügung. Den gesamten Tag werden die insgesamt ca. 120 Einsatzkräfte der Bergrettung, Polizei, Freiwilligen Feuerwehr (darunter FF St. Radegund) und Rotes Kreuz Graz-Umgebung gemeinsam Tauflüge, das sichere Anlanden auf den Gondeln, die Evakuierung aus den Gondeln und den sicheren Transport aller Gondelfahrgäste in die Talbasis üben. „Am Schöckl selbst bitten wir alle, sich von den Hubschraubern in den Landezonen fernzuhalten und auf Gleitschirm- und Drohnenflüge zu verzichten“, so der dringliche Appell.