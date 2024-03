„Eine Ära endet“: Graz99ers-Präsident tritt nach 25 Jahren ab

„Durch sein unermüdliches Engagement und seine Leidenschaft für den Sport hat Jochen Pildner-Steinburg es ermöglicht, dass Eishockey in Graz nicht nur überlebt hat, sondern zu einer festen Größe in unserer Stadt geworden ist. Sein visionäres Denken und seine starke Führung haben die Graz99ers durch Höhen und Tiefen geführt und uns zu dem gemacht, was wir heute sind – ein starker, schuldenfreier Verein in der höchsten Spielklasse“, so huldigt der Eishockey-Verein seinen ehemaligen Präsidenten in einem Facebook-Posting.

Großes Danke!

Seine Hingabe und sein Einsatz sind unübertroffen, und sein Vermächtnis soll für immer weiterleben, heißt es weiter vom Team, das hofft, den ehemaligen Präsidenten auch weiterhin im Merkur Eisstadion begrüßen zu dürfen.