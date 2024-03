Kärntner Autorin sagt Osteoporose den Kampf an

Am Foto: Autorin Hannelore Kimeswenger mit ihrem schriftlichen Osteoporose-Coach.

Am Foto: Autorin Hannelore Kimeswenger mit ihrem schriftlichen Osteoporose-Coach.

Veröffentlicht am 2. März 2024, 15:08 / ©Kimeswenger

Osteoporose ist eine Störung des Knochenstoffwechsels, durch die es zu einem Verlust an Knochenmasse kommt. Dem weltweit verbreiteten Gesundheitsproblem, das die WHO sogar auf die Liste der zehn wichtigsten Volkskrankheiten gesetzt hat, nahm sich nun die Kärntner Autorin Hannelore Kimeswenger an. Ihr Gesundheitsratgeber ist kürzlich im renommierten Trias-Verlag erschienen.

„Knochen sind kein totes Material“

„Unsere Knochen sind kein totes Material, wie wir oft denken. Der Knochen ist lebendig und darauf programmiert, den Anforderungen an unseren Körper zu entsprechen. Dies bedeutet aber im Umkehrschluss: Wenn keine Anforderungen da sind, wir uns wenig bewegen, unseren Körper nicht fordern, hält dieser es auch nicht nötig, Knochenmasse aufzubauen. Dann kommt es zu Osteoporose“, erklärt Kimeswenger.

Kärntnerin gibt Tipps gegen Osteoporose

Neben Bewegung und Sport helfe auch eine knochengesunde Ernährung. In ihrem Ratgeber „Der kleine Osteoporose-Coach“ zeigt die Autorin, die neben Gesundheitspädagogin auch Heilmasseurin und Sporttherapeutin ist, wie man mit vielen abwechslungsreichen und aktivierenden Übungen selbst aktiv gegensteuern kann und gibt wertvolle Tipps, die helfen, die Knochendichte wieder aufzubauen.