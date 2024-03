Kärntner „Hundedetektivin“ sucht in neuer TV-Show vermisste Vierbeiner

Veröffentlicht am 2. März 2024, 15:08 / ©KK

Ab 3. März geht RTL mit einer neuen Serie an den Start: Die Hundedetektive – Rettung für verlorene Vierbeiner! Die Hundedetektive sind ein Team aus Tiersuchspezialisten rund um Gründerin und Wahlkärntnerin Alexandra Grunow (52). Ihr Ziel: mithilfe von speziell ausgebildeten Suchhunden, modernster Technik und unterschiedlichsten Methoden verschwundene Vierbeiner finden, sichern und sie zu ihren Besitzern zurückbringen.

Wo ist Mops Bella?

In der ersten Folge werden die Suchaktionen nach drei vermissten Hunden gezeigt. Unter ihnen ist auch Mops-Hündin Bella, die im Kärntner Lavanttal vermisst wird. „Sie ist wie unser Baby“, sagt Besitzerin Daniela im Trailer zu der Serie verzweifelt. Die Hündin lief bei einem Spaziergang mit einer Freundin der Familie davon – seitdem fehlt von der Fellnase jede Spur. „Ich hab alles stehen und liegen lassen und bin ihr nachgerannt“, erklärt die Kärntnerin. Ein Fehler, wie Tiersuchexperten Alexandra Grunow weiß. „Man treibt den Hund damit eigentlich noch weiter. Stattdessen sollte man am Ort des Geschehens bleiben.“

„Hochemotional“

Europaweit hilft Grunow mit ihrem „K9-Experts“-Team Tierbesitzern, ihre geliebten Vierbeiner wieder zu finden. Neben der Suche betreuen sie Besitzer im Notfall und stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite, damit der verschollene Hund schnell wieder in die Arme geschlossen werden kann. Der TV-Sender RTL begleitet die „Hundedetektive“ ab sofort bei einigen Einsätzen. „Für die verzweifelten Familien hochemotional und für die Such-Spezialisten ein Wettlauf gegen die Zeit, denn nicht selten sind die verschwundenen Tiere verletzt oder verängstigt“, heißt es in der Beschreibung zur Serie. Die erste Pilotfolge läuft am Sonntag, 3. März, um 19.05 Uhr auf RTL.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.03.2024 um 15:19 Uhr aktualisiert