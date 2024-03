KTS-Schüler erhielten kulinarische Einblicke in der Slow-Food-Werkstatt

Am 27. Februar

Fünf Workshops ermöglichten den KTS-Schülern am 27. Februar 2024 im Rahmen der vierten Slow-Food-Werkstatt spannende, kulinarische Einblicke. So brachte Absolventin Veronika Dörfler ihnen die Zukunft des Brotes näher und Ursula Pippan kreierte mit ihnen vegane Törtchen. Auf die Zukunft des Weins gingen die Biowinzer Alexander Egger und Christian Waltl ein, während Norbert Napetschnig und Veronika Gschöpf-Procházka mit den Schülern die Bedeutung von Bio in der Gastronomie erarbeiteten. Zu guter Letzt brachte Valentin Latschen den Jungbarkeepern seine „Schnappsidee“ näher.

Rotes Sofa und Bio-Küchenparty

Im Anschluss trafen sich Visionäre und Pioniere der Branche am roten Sofa und stellten ihre Herzensprojekte vor. Die diesjährigen Impulsgeber waren Corinna und Michael Knaller vom Biohotel Gralhof, Wolfgang Lattacher von der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt, Hannes Müller vom Genießerhotel „Die Forelle“, Alexander Egger von Sternberg Wein und Christian Waltl vom gleichnamigen Bioweingut. Moderiert wurde dieser Programmpunkt von Helene Maria Strauss, Leonie Lamprecht, Aleyna Neff und Lara Marie Mainhard. Um am Ende noch einmal Kraft tanken zu können, wurden die Gäste zu einer Bio-Küchenparty geladen.