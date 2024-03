Weitere Eisdielen öffnen ihre Pforten

Am 1. März 2024 war meteorologischer Frühlingsbeginn. Auch ein Blick auf das Thermometer zeigt: Es wird wieder wärmer. Mit den steigenden Temperaturen wächst auch die Lust auf das beliebte Sommer-Dessert. In Graz öffnen die Eisdielen nach und nach. Ausschließlich veganes Eis gibt es bereits seit 10. Februar bei der „Eisperle“, zumindest bei zwei (Kaiserfeldgasse und Färbergasse) von aktuell vier Standorten. Am 26. Februar hat dann auch „Charly Temmel“ in der Herrengasse die Saison eröffnet. Mit März folgte der „Eis Greissler“ in der Sporgasse, dort gibt es seit gestern die kalt-süße Versuchung zu kaufen.

Zwei weitere Standorte öffnen

Mit dem heutigen Samstag, den 2. März sperren zwei weitere „Charly Temmel“-Standorte auf. Der Eissalon am Jakominiplatz (neben der Trafik) und der Eissalon am Riesplatz in St. Leonhard öffneten ihre Pforten für den Eis-Betrieb.