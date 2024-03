Bei L17-Fahrt: Führerscheinanwärterin (16) kollidierte mit Radfahrerin

Die 16-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg fuhr im Rahmen einer L17-Ausbildungsfahrt am Samstag in Begleitung ihrer Mutter in der Steyrergasse in Graz. Bei der Kreuzung mit der Münzgrabenstraße wolle sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie eine 59-jährige Radfahrerin aus Graz. Es kam zu einer Kollision, bei der die Frau zu Boden gestoßen und schwer verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst ins LKH Graz eingeliefert.

