Kulinarik, Musik und Kunsthandwerk: Althofen lädt zu buntem Ostermarkt

Am Foto: Bürgermeister Walter Zemrosser und Ostermarkt-Koordinator Gernold Kloiber (v.l.)

Die Osterzeit steht vor der Tür und der Althofener Ostermarkt im Stadtpark verspricht ein besonderes Erlebnis für Besucher jeden Alters zu werden. Der Markt findet am 15., 16., 22. und 23. März jeweils zwischen 12 und 21 Uhr statt. „Live-Musik, Unterhaltungsangebote und Aktivitäten für Kinder werden den Markt zu einem Ort machen, an dem sich Familien und Freunde treffen, um die Osterzeit zu genießen und den Frühling zu begrüßen“, erklärt Bürgermeister Walter Zemrosser (LFA).

Schweinchenzug und Reindlingswettbewerb

Die kleinen Gäste können sich am Schweinchenzug der Fima Pötscher, einer Hüpfburg sowie freitags an Alpakas und samstags am Ponyreiten erfreuen. Außerdem bereichert ein großer Reindlingswettbewerb den Markt. Die selbst gebackenen Köstlichkeiten werden von einer siebenköpfigen Jury bewertet und prämiert.