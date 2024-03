Sicherheitsmängel kosteten Kärntner Arbeiter den Arm

Veröffentlicht am 2. März 2024, 19:49 / ©Montage: Canva

„Verfehlungen von Arbeitgebern sind keine Seltenheit“, erklärten die Rechtsschutzexperten der Arbeiterkammer Kärnten diese Woche im Rahmen einer Pressekonferenz und verwiesen dabei auf den Fall eines Kärntners, der bei einem Arbeitsunfall schwerste Verletzungen erlitten hatte. Ein zwei Tonnen schwerer Betonring fiel von einem Bagger auf ihn. Sein Oberarm musste daraufhin amputiert werden. Auch sein anderer Arm ist in seiner Beweglichkeit nun eingeschränkt. Aus diesem Grund ist er jetzt arbeitsunfähig.

163.000 Euro zugesprochen

Wie sich herausstellte, ist der Betonring nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen. Der Mann wandte sich in der Folge an die Experten der Arbeiterkammer Kärnten, die sogleich reagierten und eine Außerachtlassung der arbeitnehmerschutzrechtlichen Bestimmungen feststellten. Die AUVA bestritt dies. Daraufhin wurde der Gerichtsweg beschritten. In zweiter Instanz wurde das Verfahren zugunsten des Arbeitnehmers entschieden. Ihm wurde eine Integritätsabgeltung von rund 163.000 Euro zugesprochen.